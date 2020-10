NASA begint delicate operatie om monsters OSIRIS-REx veilig te stellen

OSIRIS-REx is nu zo ver weg van de aarde, 18,5 lichtminuten om precies te zijn, dat elk signaal er 18,5 minuten over doet om de aarde of het ruimtetuig te bereiken. Tussen elke stap moet er dus 37 minuten gerekend worden voor de communicatie over en weer.



Gedurende de procedure zal het missie-team constant de buigzame 'pols' van de TAGSAM-arm in het oog houden om er zeker van te zijn dat de collectorkop op de juiste manier in de SRC-capsule geplaatst wordt. Het team heeft ook een nieuwe reeks beelden aan de procedure toegevoegd die moeten genomen worden, om het materiaal in het oog te houden dat ontsnapt aan de collectorkop en er zeker van te zijn dat de deeltjes het opbergen niet in de war sturen.

Gedacht wordt dat de hele procedure verschillende dagen in beslag zal nemen.

OSIRIS-REx werd op 8 september 2016 gelanceerd naar Bennu en moet in maart van volgend jaar terug naar de aarde vertrekken. Verwacht wordt dat het ruimtetuig in september 2023 in de woestijn in Utah in de Verenigde Staten zal landen, met de grootste lading buitenaards materiaal sinds de Apollo-missies naar de maan, zo hopen de wetenschappers.

Ze hopen ook dat het materiaal van de asteroïde Bennu zal helpen om de oorsprong van ons zonnestelsel verder bloot te leggen en verduidelijking kan brengen over de oorsprong van het leven.

Uit metingen met telescopen was namelijk eerder al gebleken dat Bennu een koolstofrijke asteroïde is. Dat is belangrijk omdat dergelijke primitieve asteroïden vluchtige stoffen en organische moleculen zouden kunnen bevatten die aanwijzingen kunnen geven voor het ontstaan van het leven op aarde en voor de mogelijkheid dat er elders leven zou kunnen bestaan.

Bronnen: persberichten NASA, telex AFP.