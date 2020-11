Ook Vlaams-Brabant vraagt strengere coronamaatregelen op Vlaams niveau

Over de concrete inhoudelijke nieuwe regels wil Spooren nog niets kwijt en verwijst hij naar de communicatie van de Vlaamse regering vanavond. Al gaat het vooral om het beperken van de contacten, zowel op vlak van vrije tijd, onderwijs als op het werk. Daarnaast moeten de al genomen maatregelen beter toegepast worden, onder meer door betere sensibilisering en informatieverspreiding", zegt Spooren. "Want dat hoor ik van verschillende politiekorpsen en burgemeesters, dat er daar iets schort en dan vooral als het gaat over quarantaine. Die regels worden niet consquent toegepast en dat is cruciaal als we het virus willen indijken. En dat is niet altijd uit slechte wil, de bevolking begrijpt de regels niet of niet goed. Dus moeten we beter sensibiliseren, maar ook beter handhaven."