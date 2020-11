Ook UHasselt en hogeschool PXL schakelen over naar code rood

Omdat ons land zo zwaar getroffen wordt door het coronavirus en de situatie heel ernstig is, vindt de universiteit dat er moet overgeschakeld worden naar code rood. "We moeten verantwoordelijk handelen en onze maatschappelijke rol opnemen", zegt rector Bernard Vanheusden. "Het is ook aan ons om de verspreiding van het virus tegen te gaan.”

De lessen vinden pas vanaf 1 november maximaal online plaats. Dan is er nog een week de tijd om alles geregeld te krijgen. Praktijklessen, lessen in een laboratorium en stages kunnen wel nog doorgaan. En docenten en studenten mogen ook nog altijd naar de campus komen als het noodzakelijk is.

Ook hogeschool PXL gaat maximaal online les geven de komende weken. Alleen praktijkvakken en ateliers gaan nog op de campus door. Directeur Ben Lambrechts: "We doen dit om het signaal te geven dat we in een gevarenzone zit en dat we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen."