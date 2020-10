Oostende neemt maatregelen om zeehonden te beschermen tegen gewone honden (en omgekeerd)

In Oostende komen er af en toe zeehonden op bezoek, ter hoogte van de westelijke strekdam. De dieren zijn een leuke attractie voor de inwoners en bezoekers. Maar er zijn soms ook problemen. Zo worden ze soms aangevallen door gewone honden. Meestal is er geen probleem en vluchten de zeedieren snel het water in, maar sommige grotere exemplaren durven zich ook te verdedigen en bijten terug. De stad wil incidenten voorkomen en verplicht daarom om honden in de buurt aan de leiband te houden. "De maatregel komt er om de zeehonden een betere bescherming te bieden", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD), "maar ook voor de veiligheid van de honden zelf. Zeehonden zijn bovendien een beschermde diersoort."