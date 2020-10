Opmerkelijke diefstal in kasteel Stabroek: twee enorme olifantenslagtanden gestolen

"Die slagtanden staan al jaar en dag in de inkomhal van het kasteel, ze zijn een erfenis uit het verleden", vertelt korpschef Tom De Gent van politiezone Noord in Start je Dag. "Het bizarre is dat de slagtanden in de jaren '80 ook al eens werden gestolen. Toen zijn ze terug opgedoken, maar onlangs werden ze opnieuw gestolen. De nacht van 20 op 21 oktober werd ingebroken in het kasteel en zijn die twee massieve ivoren slagtanden voor de tweede keer gestolen."