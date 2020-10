Opnieuw incidenten tijdens betogingen tegen coronamaatregelen in Italië

De sluiting van restaurants en bars vanaf 18.00 uur en van alle theaters, cinema's en sportzalen gedurende een maand heeft voor boze reacties gezorgd in Italië, dat in de lente al eens twee maanden in lockdown ging en zwaar getroffen werd door de coronacrisis. Het land zou dit jaar zijn zwaarste economische recessie kennen sinds de Tweede Wereldoorlog.

Over het hele land liepen betogingen maandag uit de hand. In Milaan daagden maandagavond honderden manifestanten de oproerpolitie uit in het centrum van de stad. Trams werden beschadigd, vuilnisbakken in brand gestoken, motorfietsen gevandaliseerd en ramen ingegooid, zo was te zien op beelden die door Italiaanse media verspreid werden. De ordediensten moesten traangas inzetten tegen de heethoofden.

Italië telt ondertussen meer dan een half miljoen coronabesmettingen en meer dan 37.000 overlijdens ten gevolge van het virus. De voorbije 24 uur telde Italië zowat 17.000 nieuwe besmettingen.