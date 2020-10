Oud-burgemeester van Turnhout Marcel Hendrickx (85) overleden

Hendrickx werd geboren in 1935 en was jarenlang politiek actief in Turnhout. Begin jaren '80 stapte hij in de gemeentepolitiek om in 1995 burgemeester te worden van de stad. Dat bleef hij tot 2008. Hij was ook enkele jaren volksvertegenwoordiger en was na zijn politieke loopbaan een tijd voorzitter van voetbalploeg KV Turnhout.