Binnensporten en evenementen verboden, cultuurhuizen gesloten: overzicht van de nieuwe Vlaamse coronamaatregelen

Door het enorm sterk stijgende ziekenhuisopnames in onze ziekenhuizen worden in Vlaanderen nu ook bijkomende coronamaatregelen genomen. Afgelopen weekend gebeurde dat al in Wallonië en Brussel, die qua coronacijfers een tiental dagen voorlopen op Vlaanderen.

De situatie in Vlaanderen escaleert zo snel dat nieuwe maatregelen zich ook in Vlaanderen opdrongen, op aandringen van de virologen en de provinciegouverneurs. De nieuwe maatregelen moeten vooral voorkomen dat we nog veel verschillende mensen ontmoeten in onze vrije tijd.