Nieuwe teststrategie verwart kleine zelfstandigen, slager Mariakerke: "Personeel toch nog net op tijd getest"

"De winkel in Mariakerke is gesloten sinds zondag. Ik ben ziek geworden samen met mijn vrouw. We hebben geen risico genomen en onmiddellijk de winkel gesloten", zegt Schelstraete bij Radio 1. Het drastisch sluiten van de winkel was nodig, gezondheid primeert altijd, zegt Schelstraete: "Stel je voor dat we het andere personeel, of de klanten zouden besmetten. Maar dat hebben we kunnen voorkomen door de deuren te sluiten."