Politie van Oostende hekelt "hangouders" aan de schoolpoort: "Maak er geen koffiekransje van"

De coronamaatregelen schrijven voor dat je niet met meer dan 4 mensen mag samenkomen op straat, maar dat lijken sommige mensen te vergeten wanneer ze de kinderen afzetten of ophalen aan de school. Korpschef Philip Caestecker: "We hebben al verschillende meldingen ontvangen van zowel bezorgde ouders als van scholen. Sommige ouders babbelen te veel aan de schoolpoort. We willen daarom graag nog eens de mensen eraan helpen herinneren: samenscholing is verboden."