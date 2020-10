Van minder fysiek les vanaf 3e middelbaar tot sneltesten: dit vragen experten voor na herfstvakantie

Experts concluderen in het rapport dat "het in principe mogelijk is gebleken om het onderwijs veilig te organiseren" maar dat door de druk van het stijgend aantal besmettingen in de maatschappij ingrijpen nodig was. Want door die algemene stijging was ook in het onderwijs een "stijgende en versnellende evolutie (van het aantal besmettingen, red.) onhoudbaar, zelfs al is de school niet de motor van de epidemie." De uitstekende inspanningen van het onderwijs werden jammer genoeg bedreigd door de slechte cijfers in de maatschappij, is de conclusie.

Twee grafieken spreken boekdelen: enerzijds die van het onderwijzend personeel in Vlaanderen, waar de curve plots steil omhoog begon te gaan met steeds meer leerkrachten die uitvielen. In de grafiek hieronder is te zien hoe explosief de stijging bij het personeel wel was in oktober, met ongeveer een verviervoudiging in twee weken tijd.