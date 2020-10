Fitnesscentra reageren op sluiting in Vlaanderen: "Jammere zaak dat men ons nu viseert"

De Vlaamse regering heeft vanavond beslist dat vanaf komende vrijdag om 18 uur ook fitnesscentra, naast zwembaden en bowlinghallen, dicht moeten. Die beslissing valt op een koude steen bij de uitbaters van fitnesscentra in Vlaanderen.



Eric Vandenabeele van Fitness.be verwijst naar de spreuk van de antieke Romeinen "mens sana in corpore sano" ("een gezonde geest in een gezond lichaam") om zijn punt te maken. Bij ons kunnen mensen ervoor zorgen dat ze zowel fysiek als psychisch gezond blijven; iets wat in deze donkere coronatijden geen overdreven luxe, maar een essentiële, levensnoodzakelijke kwestie is.

"Het is dan ook een jammere zaak dat men ons nu viseert", zegt Vandenabeele. "Pas op, we zijn ons ervan bewust dat er maatregelen nodig zijn, maar net in onze sector zijn er heel wat strikte regels opgesteld om sociaal contact te vermijden. En we houden ons daar natuurlijk ook aan."