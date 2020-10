Crisiscel Cultuur: "Wij kunnen niet anders dan ons solidair op te stellen" 

"Deze Corona-crisis zal cultuur nog lang in de greep houden. De Crisiscel Cultuur zal de komende dagen verder werken aan een voorstel voor een integraal en gericht crisisbeleid voor het brede culturele veld, als een belangrijke economische speler. Tegelijk zullen we initiatief nemen om cultuurspelers bij elkaar te brengen die kunnen nadenken over de manier waarop cultuur een rol kan blijven spelen in deze moeilijke omstandigheden."



"Ondertussen spreken wij volop onze steun uit aan alle zorgpersoneel, en hopen we dat met een sterke collectieve inspanning snel de curves keren."