Reisorganisatie Neckermann vraagt bescherming tegen schuldeisers, vanaf maandag gaan alle reiswinkels dicht

Een jaar geleden kwam Neckermann al in zware problemen door het faillissement van het toenmalige Britse moederbedrijf Thomas Cook. De Spaanse reisorganisatie Wamos bracht soelaas met een overname en zo konden tientallen reiswinkels in ons land blijven bestaan onder de naam Neckermann.



Enkele maanden na de overname begon de coronacrisis. Lockdowns in verschillende landen volgden elkaar op. Reizen was (en is) op veel plaatsen ofwel verboden ofwel is de zin om te reizen bij veel mensen ver te zoeken. Daardoor heeft Neckermann nu op korte termijn geld nodig om te kunnen blijven voortbestaan.