Rustige eerste nacht met nieuwe avondklok in Brussel

Afgelopen nacht werden extra politiepatrouilles ingezet in het Brussels Gewest. Zij moesten toezien of de avondklok gerespecteerd werd. En dat ging onder andere in politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene erg goed, zegt woordvoerder Ilse Van de keere: "Het was al bij al een rustige nacht. Al hebben we wel 25 pv's uitgeschreven voor mensen die niet de straat op mochten. Enkel voor het werk, met attest of voor dringende medische hulp is dat toegelaten. Zoniet krijgen ze meteen een boete. We hebben intussen genoeg benadrukt dat die avondklok is ingegaan."