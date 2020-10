Saudi-Arabië en veel Arabische regeringen zitten verveeld met Franse boycot en cartoons

Het voorbeeld van Bangladesh typeert en relativeert overigens een beetje de anti-Franse heisa in de islamwereld. Die wordt vooral aangewakkerd op sociale media en door een aantal overheden die er belang bij hebben. De voorbije dagen werd er tegen Frankrijk betoogd in een aantal landen, maar vooral ook in dat deel van Libië dat door Turkije wordt gesteund en bij pro-Turkse rebellen in Syrië en in de door de radicale Palestijnse groep Hamas gecontroleerde Gazastrook. In Libanon viel een geplande betoging deels tegen.

Dat wil niet zeggen dat er geen ergernis is, maar in landen als Tunesië woeden ook discussies over vrije meningsuiting tegenover godsdienst en zijn de meningen verdeeld. De meeste regeringen in de islamwereld lijken -net zoals de Saudi's- vooral verveeld te zitten met de rel. Sommigen anderen hopen dan weer de aandacht te kunnen afleiden van binnenlandse problemen zoals de coronacrisis en de sociaaleconomische gevolgen daarvan. Nu is het ook kort door de bocht door enkel naar de islam of radicale versies daarvan te wijzen, ook christelijke, joodse, hindoeïstische en andere religies of nationalistische groepen tonen zich de voorbije decennia steeds minder tolerant tegenover "beledigingen". In een verdediging van vrije meningsuiting merkte de Britse komiek Rowan Atkinson (Mr. Bean/Blackadder) vorig jaar op "hoe verschrikkelijk geprikkeld en intolerant de maatschappij is geworden tegenover zelfs de meest milde afwijkende opmerking". Hij deed dat onder de slogan "Feel free to insult me!".