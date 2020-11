Definitief beslist: schaatspistes en wintermarkten verboden in West-Vlaanderen

De eventsector reageert uiteraard zeer ontgoocheld op de beslissing om geen winter- en kerstmarkten te organiseren in West-Vlaanderen. Zoals Quinten Goekint van het Oostendse bedrijf Look-I-like. Zij organiseren onder andere “Winter in het park” in Oostende.

In het bedrijf werken 15 mensen, maar ook lokale handelaars, marktkramers en foorreizigers pikken daar een graantje van mee. Goekint begrijpt dat er strengere maatregelen moeten komen na de slechte coronacijfers, maar hij vindt het vreemd dat de federale overheid nog kleinere formules heeft toegelaten, terwijl de provincie nu alles schrapt. “Ik begrijp dat ze maatregelen moeten nemen, maar vandaag beslist de gouverneur iets omdat er onduidelijkheid was over de federale beslissing van anderhalve week geleden. Het was toen aan de federale regering om meteen aan iedereen duidelijk te maken dat het definitief gedaan was voor dit jaar. Ondertussen hebben wij nog 3 offertes opgemaakt. We zijn daar dagen mee bezig om een voorstel uit te werken omdat we steden hadden die erin geloofden”, zegt Goekint teleurgesteld.