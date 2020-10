Testdorp Spoor Oost verhuist niet en wordt winterklaar gemaakt

Het testdorp wordt momenteel klaargemaakt voor de winter. "Tot nu toe werkten we met een aantal kleine tentjes, maar nu gaan we naar een grote tent van 50 op 10 meter waar onze medewerkers beschut staan", vertelt schepen Fons Duchateau (N-VA). "De opbouw van het wintertestdorp is volop bezig en van zodra het klaar is, kunnen we de overstap maken."

De werking van het dorp blijft dezelfde. Meer uitleg vind je op deze website.