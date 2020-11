Vanaf volgende week eerste asielzoekers in omstreden tijdelijk asielcentrum in Kalmthout

Het nieuwe tijdelijke asielcentrum in Kalmthout ontvangt vanaf volgende week haar eerste bewoners. Het gaat om een 40-tal mensen, een stuk minder dan de 120 waarvan eerst sprake was. Het centrum is omstreden. Het zou in juni openen, maar de gemeente heeft de werken 2 keer laten stilleggen omdat er problemen waren met de vergunningen en er kwam ook al protest van een buurtcomité.