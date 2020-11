Raadkamer wil verdachte van hoevemoord in Elen opnieuw vrijlaten

De moord dateert van 28 augustus 2018. De vrouw van 61 werd dood teruggevonden in haar historische hoeve De Damiaan in Elen, in Dilsen-Stokkem, waar brand was uitgebroken. Aanvankelijk dacht de politie dat de vrouw omgekomen was in de brand maar de autopsie wees uit dat ze al eerder was neergestoken.