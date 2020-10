Vlaams Belang-parlementslid spreekt van "nekschot" voor teruggekeerde Syriëstrijders

Eerder in de discussie had De Reuse al gezegd dat hij "niet ongevoelig is voor het welzijn van de kinderen". "Zij dragen niet de verantwoordelijkheid voor de misdadige keuzes van hun ouders". Maar volgens De Reuse wordt de terugkeer van de kinderen vaak gevolgd door de terugkeer van een van de terroristische ouders en die ouders horen volgens hem en zijn partij "niet thuis in onze samenleving".

Vraagsteller Nadia Sminate noemde de "nekschot"-uitspraak van De Reuse in haar slotrepliek "ongepast". Zij voegde daaraan toe dat “het de taak is van de voorzitter (van de commissie nvdr) om ervoor te zorgen dat de gesprekken, de debatten hier op een ordentelijke manier verlopen”. Commissievoorzitter Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) repliceerde dat Sminate hem niet “de les moet spellen”.