Ambras in de klas!

En inderdaad was het hele vijfde leerjaar driftig in de weer op de bovengehaalde laptops en tablets. Ik keek hier en daar voorzichtig over een schouder mee en zag dat er in bitcoins werd gehandeld, dat er bij bekende Vlamingen naar pikante foto’s werd gevist, en dat de website van Sciensano en de email van Marc Van Ranst werd gehackt.

De klas, die net nog met gekruiste armen, rechte ruggen en kinderlijke verwachting naar de directeur had geluisterd, veranderde voor mijn ogen in, ja, in iets wat mij de laatste jaren geheel ontgaan was: de moderne jeugd.

‘Wel,’ vatte mijn bezoeker aan, ‘in onze archieven hebben wij teruggevonden dat u in het jaar 1972 een interim van een maand hebt gedaan in onze school, die toen nog de naam Onze-Lieve-Vrouw der Zeven Smarten droeg, maar die nu – zoals u weet – als de TipTopSchool door het leven gaat. U had toen het vierde studiejaar onder uw hoede. Nu dachten wij…’

‘Wij zitten in zak en as, meneer Van Dievel,’ snikte het schoolhoofd al in de gang van mijn woning, ‘de ene na de andere leerkracht valt uit door ziekte en angst; de school dreigt de deuren te moeten sluiten. En dan…?!’

