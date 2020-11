Werfkraan valt op twee huizen in Brakel

“De bewoners van de woning die het zwaarst getroffen is, zijn enorm van slag”, weet burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open VLD) die poolshoogte kwam nemen. “Brandweerpost Brakel is ter plaatse, maar om de kraan te takelen, hebben we twee andere kranen opgevorderd. Als de kraan verwijderd is, zullen we de stabiliteit van de woningen kunnen inschatten. Indien een of beide woningen niet meer bewoonbaar zou zijn, dan kunnen we uitkijken naar een noodwoning van de gemeente. Zeker indien de bewoners niet bij familie terecht zouden kunnen.”

Tijdens de takelwerkzaamheden werd de Meierij voor alle verkeer afgesloten. Ook de bewoners van een huis aan de overkant van de straat werden uit voorzorg geëvacueerd.