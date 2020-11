West-Vlaamse instellingen voor mensen met beperking zijn extra voorzichtig met bezoek

In De Vleugels, in Klerken, zijn 12 personeelsleden en 4 bewoners bemet. De instelling gaat daarom in lockdown en laat geen bezoek meer toe, voorlopig tot 8 november. In Dominiek Savio Gits, dat weliswaar een stuk groter is, ligt het aantal besmettingen nog hoger. Daar zijn 20 medewerkers en 8 bewoners besmet. 45 personeelsleden zitten in quarantaine. En toch is bezoek daar wel nog toegelaten.

Dat bezoek gebeurt wel onder strikte voorzorgen, zegt gedelegeerd bestuurder Philip Vanneste: "In de zomer hadden we voor het bezoek een aantal tenten geïnstalleerd op ons domein. Nu is het uiteraard te koud en hebben we enkele lokalen ingericht zodat we - met respect voor afstand, ontsmetting en alle mogelijke maatregelen - bezoek kunnen organiseren. Zolang alles veilig verloopt, laten we het toe. Fysiek contact en knuffels zijn uiteraard niet toegelaten en we gaan daar streng op toekijken."