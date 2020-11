Zangeres Lisa del Bo over oud-burgemeester Marcel Hendrickx: "Hij was een lief en gedreven mens, ook in zijn vriendschap"

Gisteren is in Turnhout oud-burgemeester Marcel Hendrickx overleden op 85-jarige leeftijd. Hij was 13 jaar lang burgemeester en heel populair in Turnhout. Zijn belangrijkste verwezenlijkingen zijn de Turnhoutse Vrij-dagen, een hele zomer lang elke vrijdag gratis optredens op de Grote Markt. Het allereerste optreden was dat van Lisa del Bo. De Vlaamse zangeres nam eerder met haar single "Liefde is een kaartspel" deel aan het Eurovisiesongfestival in Oslo, in 1996. Het lied betekende het begin van haar bijzondere vriendschapsband met Marcel Hendrickx.