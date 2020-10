Ziekenhuis in Verviers bouwt noodhospitaal op parking, Margot Cloet: "In Vlaanderen niet aan de orde"

Het CHR-ziekenhuis in Verviers opent morgen een noodhospitaal voor 34 covidpatiënten op zijn parkeerterrein. Het ziekenhuis wil zo met minder personeel meer patiënten verzorgen. Margot Cloet, topvrouw van de grootste Vlaamse zorgkoepel Zorgnet-Icuro, vindt zo'n noodhospitaal geen oplossing. "We moeten eerst inzetten op andere mogelijkheden in het zorgsysteem", reageert ze.