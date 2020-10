Vroegere financieel verantwoordelijke van Ardooie moet 790.000 euro terugbetalen na gesjoemel

De vrouw schreef het bedrag niet in 1 keer over. Ze deed het geleidelijk aan, over een periode van 10 jaar. Uiteindelijk kwam het gesjoemel toch uit na een interne controle. De vrouw gaf alles toe en nam kort daarna ontslag.

De gemeente Ardooie krijgt nu een schadevergoeding van bijna 800.000 euro. Omdat de celstraf minder is dan 2 jaar moet de vrouw niet echt naar de gevangenis. Ze krijgt een enkelband en zal 6 maanden onder elektronisch toezicht staan.