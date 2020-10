50 scholieren uit de zorg springen bij in woonzorgcentra van Kortrijk

De scholieren die bijspringen, zitten allemaal in hun laatste jaar verpleeg- of zorgkunde. Normaal gezien zouden ze nu stage doen in een ziekenhuis, maar ze springen dus bij in de rusthuizen. Want daar zitten veel personeelsleden door de coronacrisis op hun tandvlees. Silke Flo is één van de studenten: "Wij doen nu onze stage eigenlijk daar en worden daar dus ook beoordeeld. De meeste van ons wilden liever in het ziekenhuis aan de slag. Het werk in een woonzorgcentrum is anders en vraagt best wel wat aanpassing. Maar we begrijpen dat het nodig is. In tijden van corona is het voor iedereen anders en moet je al eens dingen laten om toch te kunnen helpen."