Aarschot laat coronamaatregelen vanavond ingaan: "Ik neem nu al mijn verantwoordelijkheid"

Tegelijkertijd roept Rutten haar collega burgemeesters op om hetzelfde te doen. "En als elke gemeente helpt en in diezelfde richting meewerkt, dan is kort en krachtig en dan hoop ik dat het ook allemaal niet te lang moet duren." Volgens de Vlaamse regering is de tijd tot vrijdag nodig om iedereen op de hoogte brengen en om iedereen de tijd te geven om zich naar de nieuwe regels te schikken.