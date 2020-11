Actrice brengt persoonlijke gedichten aan huis met megafoon: “Veel aanvragen en emotionele reacties”

De actrice kan weinig tot niet acteren, maar heeft tijdens de eerste lockdown een creatieve oplossing gevonden om aan werk te geraken. “Ik kreeg meer en meer de vraag van mensen dat ze iets speciaal wilden doen voor mensen die eenzaam werden. Ik trakteer die gelukkige dan op een pakketje poëzie. Het optreden duurt ongeveer 10 minuten.”

Vandemaele vindt het een enorm succes. Tijdens de eerste lockdown kreeg ze al ongeveer 50 aanvragen. “Dat is enorm divers. Verjaardagen, pensioenvieringen, maar ook mensen die hun werkgevers willen bedanken omdat ze thuis mogen werken”, zegt Vandemaele. De reactie vindt ze telkens hartverwarmend. “Dat is enorm. De mensen zijn telkens zeer verrast en bijna altijd zeer geëmotioneerd.” Meer info over haar poëzie aan huis, lees je op www.woordaccent.be

Vandemaele schreef speciaal voor Radio 2 West-Vlaanderen een gedicht voor de West-Vlamingen. Ze bracht het buiten aan de studio in Kortrijk tijdens Start Je Dag met Jens Lemant.