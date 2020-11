AfricaMuseum Tervuren nu al dicht door vervroegde coronamaatregelen: "Wat met groepen die tickets hebben voor morgen?"

"Ik ben een beetje geschrokken van die beslissing", vertelt directeur Guido Gryseels op Radio 2 Vlaams-Brabant. "We zitten hier met 250 medewerkers, en niet iedereen kan telewerken. Dus het is niet zo eenvoudig. Ik verneem dit nu een uurtje voor dat het museum sluit. En nu moet ik plots maatregelen gaan nemen voor morgen. Ik begrijp wel de dringendheid maar je moet toch tijd krijgen om alles te reorganiseren. Wat doen we met museumbezoekers en groepen die tickets hebben voor morgen en met de gidsen die geboekt zijn? We hebben nu nog een uur om dat allemaal te regelen, dat is niet evident."