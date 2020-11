Afscheid van het brandweermuseum Aalst: “Goed dat het alleen maar verhuist en niet verloren gaat”, zegt bezieler Michel

De voorbije 30 jaar werden duizenden wagens, uniforms en objecten van de brandweer verzameld in een loods op een industrieterrein in Erembodegem, bij Aalst. De stad geeft sinds 2007 een huursubsidie zodat de collectie daar kan blijven. Maar hoe waardevol de brandweerverzameling ook is, de huursubsidie is van 10.000 euro per jaar opgelopen tot 69.000 euro per jaar, en dat vinden alle partijen in de gemeenteraad te veel. De huursubsidie was bedoeld als tijdelijke noodoplossing, maar het is nu tijd voor een definitieve oplossing, zo luidt het. De Brandweervereniging neemt de grote verzameling over, en zal ze huisvesten in Weelde, bij Ravel in de provincie Antwerpen.