Alleen maar gewonden bij spectaculair ongeval in Temse

Als bij wonder raakten twee oudere inzittenden alleen maar gewond toen ze met hun auto andere wagens en twee huizen ramden. De bestuurder werd onwel, verloor de controle over het stuur op Huis Ten Halven in Temse en raakte de hoge boordsteen. Daarna botste hij tegen een verkeersbord, waarop de auto over de kop ging. Enkele tientallen meters verder ramde de auto een geparkeerde bestelwagen om op zijn dak tegen de gevel van twee woningen te eindigen. Het bejaarde echtpaar in de wagen raakte wel gewond maar was niet in levensgevaar. De twee werden naar het ziekenhuis gebracht.

Van de ene woning raakten de gevel en een raam beschadigd, van het andere huis werd de voordeur vernield. Door het ongeval was de weg een tijdlang afgesloten.