Arts Jochen Nijs uit Sint-Truiden over strengere maatregelen: “Contacten vermijden is nu het allerbelangrijkste”

De nachtklok wordt in de nieuwe maatregelen niet aangepast. Gouverneur Jos Lantmeeters vertelde eerder in de uitzending dat hij een uitbreiding daarvan niet nodig vond, want dat zou bezoeken aan ouders of kinderen bemoeilijken en de eenzaamheid in de hand werken. “Maar dat zijn net de bezoeken die absoluut beperkt en vermeden moeten worden”, reageert Nijs. “Daarnaast zou een uitbreiding van de nachtklok ook tot een sence of urgency hebben geleid bij de bevolking.”

Nijs roept ook op om de verstrengde maatregelen meteen te volgen, en dus niet te wachten tot vrijdag. “Iedereen moet eens overlopen wat hij afgelopen weekend gedaan heeft. Waar ben je allemaal geweest en met wie had je contact? En bedenk dan eens welke contacten vermeden hadden kunnen worden. Als we dat nu 3 à 4 weken zouden volhouden, gaan we al ver raken om de curve naar beneden te krijgen.”

Nijs is arts in het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. De situatie is er momenteel onder controle, maar toch zeer ernstig. “We hoopten in het begin van deze tweede golf dat één covidafdeling voldoende zou zijn, maar we maken nu toch al plannen voor drie covidafdelingen. In de eerste golf hadden we ook drie afdelingen voor coronapatiënten. Wat we nu in andere ziekenhuizen zien, zal ons ziekenhuis ook treffen. Alleen lopen wij enkele dagen achter. Er is geen enkele indicatie die aangeeft dat het bij ons niet zou gaan gebeuren, en de piek is nog niet bereikt."