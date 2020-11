Bij Provinciaal Groendomein De Averegten wappert voor het eerst de milieuvlag Green Flag

Bij het toekennen van een Green Flag wordt er onder meer rekening gehouden met groenbeheer, klimaatinspanningen, toegankelijkheid en educatie. Het Provinciaal Groendomein De Averegten in Heist-op-den-Berg krijgt voor het eerst ook zo'n groene vlag. "We zetten onder meer sterk in op het informeren van onze bezoekers", zegt directeur Els Goyvaerts. "Als we bepaalde maatregelen nemen, zullen we daar goed over communiceren. Mensen zien soms dat er een boom wordt omgehakt maar wij maken ook duidelijk wat daar later de voordelen van zijn. Wat er door de ingreep mogelijk is aan biodiversiteit bijvoorbeeld, zien de bezoekers op dat moment niet." Verder werkt de Averegten onder meer energiezuinig en worden de bezoekers aangespoord om afval goed te sorteren.