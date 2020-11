Nieuw plan tegen druggebruik van de stad Brugge met bijzondere aandacht voor jongeren en kinderen

In Brugge worden meer mensen betrapt met drugs op zak. Dat komt door corona, zegt de politie. Agenten controleren meer en zo vinden ze ook meer drugs. Brugge wil de problemen wel ernstig nemen, omdat de gemiddelde leeftijd van de druggebruiker daalt. De stad maakt werk van preventie en zal zich speciaal richten op kinderen en jongeren.

Schepen van preventie Mathijs Goderis maakt zich zorgen: "Ik denk dat elke ouder zich daar zorgen over maakt. Het is niet voor niets dat we met dit plan zullen proberen om de leeftijd omhoog te krijgen waarop het druggebruik begint. Want die leeftijd is een heel belangrijke factor om te voorspellen hoe het kind of de jongere het later zal stellen. Een jongere die op zijn 12 jaar al begint te experimenteren met cannabis, die loopt een hoog risico om later echt verslaafd te raken."