Wanneer oma plots in complottheorieën gelooft: "Pano" over de invloed van online desinformatie tijdens de coronacrisis

Dat was voor de coronacrisis. Na de lockdown is er iets veranderd. “Ik weet niet wat er precies is veranderd”, vertelt Elke. "Eerst leek alles normaal, maar toen ging het plots over dat er meer achter corona zit, dat er medicatie is en dat die niet mag gebruikt worden omdat ‘ze’ de mensen dood willen. En zo klinken ze vandaag nog steeds.”