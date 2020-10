Zelfquarantaine, aanlooples, lockdownfeestje, coronakapsel, hangouten, coronial,… : het zijn nieuwe woorden die onze taal zijn binnengesijpeld sinds de coronacrisis. Ze staan (nog) niet in het woordenboek, maar we begrijpen én gebruiken ze wel. Wordt de Dikke Van Dale binnenkort nog wat dikker? Of verdwijnen er ook woorden? En waarom dan wel? Louise Hoedt vraagt het aan professor taalkunde Freek Van de Velde.