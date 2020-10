De nachten van de politie met een nachtklok: "Het is beangstigend rustig"

Het aantal oproepen vermindert aanzienlijk. Er zijn geen inbraken en dronken mensen ’s nachts. “Er zijn wel meer problemen binnen de 4 muren”, zegt Cardon. “Er is een exponentiële stijging van huiselijk geweld. Het valt op dat dit gelukkig zonder zware agressie is. Mensen lopen gewoon de muren op. Met een goed overleg slagen mijn collega’s er meestal in om tot op een oplossing te komen.”

Er zijn nauwelijks illegale feestjes. “Dat is een stuk beter dan in de eerste golf. Het repressieve beleid dat nu wordt gehanteerd, het onmiddellijk beboeten, helpt daarbij. Tijdens de eerste golf waren er nog mensen die hardnekkig waren, nu is dat niet meer zo. Wij kunnen ook niet zomaar binnenvallen bij de mensen thuis. We bellen aan, maar als ze niet opendoen, kunnen wij niet ingrijpen”, zegt Cardon.