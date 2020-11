Denderleeuw en Lebbeke: coronamaatregelen ook voor kinderen jonger dan 12 "om de keten te doorbreken"

Het aantal coronabesmettingen in Denderleeuw zelf is hoog: 1.241 op 100.000 inwoners. Ook in de rest van de regio zijn de cijfers hoog, en is de druk op de ziekenhuizen groot. “Daarom moeten we drastischer ingrijpen”, zegt schepen Sofie Renders: “Mede op vraag van de burgemeesters en de gouverneur, is Vlaanderen gisteren in gang geschoten. Maar naar ons aanvoelen en door de woorden van Steven Van Gucht (viroloog bij Sciensano en ook inwoner Denderleeuw) denken we dat het heel belangrijk is de om keten nu heel even te doorbreken, en daarvoor is het nodig even heel streng te zijn. Dat grootouders geen kleinkinderen mogen opvangen is niet evident, valt moeilijk en is emotioneel beladen. Maar als kinderen toch naar vrijetijdsbesteding gaan, kunnen ze een besmetting oplopen zonder er last van te hebben. De kinderen gaan dan naar huis en brengen het virus mee naar andere gezinsleden die er wel ziek kunnen van worden. En als ze door grootouders worden opgevangen is er nog meer risico. Het is die keten die we nu even moeten doorbreken. Zo kunnen we ook vermenging vermijden van de bubbels in scholen, sportactiviteiten, andere vrijetijdsbestedingen en familie.”

Denderleeuw en Lebbeke hopen dat al hun inwoners nu heel duidelijk weten waar ze aan toe zijn, en dat er geen twijfel meer is: “als niets nog mag, en dat geldt voor iedereen, dan is het voor iedereen makkelijker om de maatregelen te volgen. “