Directeur WZC Sint-Jozef Wiekevorst: "Ik probeer niet wakker te liggen, maar houd toch wel mijn hart vast voor de volgende weken"

Op de vraag wat directeur Dirk Doucet ervan vindt dat mantelzorgers kunnen blijven overnachten in de woonzorgcentra om zo ook het werk van het zorgpersoneel te verlichten, antwoordt hij dat dat "weinig zoden aan de dijk zal brengen". Doucet heeft niets tegen out of the box denken, maar hij ziet toch meteen een aantal praktische bezwaren. "Er is bij ons helemaal geen plaats om mantelzorgers te laten overnachten", legt hij uit. "Het klinkt wel mooi maar het is in de praktijk niet haalbaar en dus geen hulp. Mantelzorgers behoren bovendien nu al tot de nauwe contacten en doen wat ze kunnen. Ze kunnen daarom op dit moment niks extra betekenen."