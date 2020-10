Jong in de States – Hoe stem je als "De Muur" van Trump door je achtertuin loopt? "Ik kies voor het minste kwaad" 

In de aanloop naar de verkiezingen in de VS trekt VRT-reporter Thomas De Graeve door de States, op zoek naar verhalen van gewone, jonge Amerikanen. Hoe beïnvloeden hun leven en dagelijkse ervaringen de keuze die ze maken in het stemhokje? Vandaag: MacKenzie Kimbro en haar familie hebben een ranch in Douglas, Arizona, net op de grens met Mexico. De muur die Trump wilde bouwen op de grens met Mexico is er vorig jaar gekomen. En die loopt voor 6 km over het land van hun ranch.