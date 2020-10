"Efkes serieus": comedians motiveren Antwerpenaars om maatregelen te volgen

In de filmpjes verschijnen Alex Agnew, Kamal Kharmach, Soe Nsuki, William Boeva en Arbi El Ayachi met een belangrijke boodschap. "Efkes serieus", want de situatie is niet om mee te lachen. "Het coronavirus is niet weg en het is echt niet om mee te lachen. Het blijft even serieus, je moet je houden aan de maatregelen. Doe dat voor jou, doe dat voor je grootouders", zo klinkt het. Op een dus serieuze, maar toch ludieke wijze roepen de comedians op om samen door te zetten. Het initiatief past binnen de bredere campagne van de stad Antwerpen "#samentegencorona".