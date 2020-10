Ethicus in AZ Delta: "Beslissingen worden in ziekenhuizen vaak te snel genomen"

Door de coronacrisis komen er uiteraard een pak ethische kwesties bij. “Het is vaak heel emotioneel. Je ziet op dit moment 2 verschillende soorten houdingen bij patiënten: of ze zijn er niet mee bezig en onderschatten wat het is en waarom de maatregelen nodig zijn. Anderen zijn dan weer heel angstig, terwijl het ziekenhuis net een veilige omgeving is.

De eenzaamheid hangt natuurlijk ook in de lucht. De maatregelen betekenden voor sommigen reeds maanden isolatie. Ik denk samen met collega’s na over hoe we patiënten meer kunnen geruststellen en leuke afleiding kunnen bezorgen. We werken nu bijvoorbeeld met tablets om contact te zoeken met thuis. We zijn ook aan het denken over een afleidingsbox. Op corona-afdelingen laat de communicatiedienst uitgeprinte foto’s van verpleging op de beschermende kledij kleven. Zo weten patiënten wie er tegen hen aan het praten is.”