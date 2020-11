Fietszone in centrum van Mechelen begint te wennen

Eerst heeft de politie vooral gesensibiliseerd, want het was toch wel even wennen aan de nieuwe situatie. Sinds een half jaar worden er ook boetes uitgedeeld aan wie er toch een fietser inhaalt. Er wordt wel steeds minder tegen dat inhalen gezondigd. "We zijn de grootste fietszone van het land, met 179 straten en goed voor 30 kilometer", vertelt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). "We gaan ervan uit dat het aantal overtredingen blijft dalen, omdat mensen het gewoon worden en zich aanpassen. Het belangrijkste is dat de fietser in onze binnenstad de maat aangeeft. Dat heeft een grote impact op het fietscomfort en de snelheid waarmee in onze binnenstad wordt gereden". De meeste overtredingen gebeuren in de Merodestraat. Dat komt wellicht omdat het gaat om een brede invalsweg naar het centrum, waar nog makkelijk kan worden ingehaald. Mechelen gaat trouwens nog meer fietsstraten maken.