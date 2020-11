Groen licht voor fiets- en voetgangersbrug over Hasseltse kanaalkom

Nu de Groene Boulevard al jaren ingeburgerd is, wil de stad ook de Blauwe Boulevard als begrip lanceren. “De nieuwe brug zal een belangrijke mobiliteitsverbinding tussen de beide oevers van de kanaalkom vormen”, zegt schepen Laurence Libert (Open VLD). “Het wordt een groen kruispunt voor fietsers, voetgangers en andere zachte weggebruikers. In tegenstelling tot de oude brug over de kanaalkom zijn auto's dus niet toegelaten. Het is de bedoeling dat je er ook in alle rust kunt verpozen.”