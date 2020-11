Halloween in Vlaams-Brabant: coronaproof en griezeliger dan ooit

Trek je toch naar buiten? Vergeet dan niet dat volwassenen een mondmasker moeten dragen. Gelukkig zijn er dit jaar griezelvarianten in overvloed. Wim Vandenberghe van de Festivalshop in Scherpenheuvel-Zichem geeft alvast inspiratie: "Wij verkopen heel wat mondmaskers met de afdruk van een horrorpersonage. Zo hebben we er van Penny Wise, de clown van de Stephen King-film IT, van Hannibal Lector van Silence of the Lambs en The Joker van Batman. Maar evengoed van een bebloede mond of vampierentanden. Je kan ze ook online bestellen op de website van de carnavalswinkel.