Zwakke spieren, geheugenverlies of depressies: "Opletten voor golf van post-intensieve zorgsyndromen" door corona

Bezoek toelaten in de mate van het mogelijke helpt natuurlijk ook, het is de bedoeling om in de tweede golf van de coronapandemie meer bezoek toe te laten dan tijdens de eerste. Los van het preventieve, is er dan de verhoogde alertheid van de huisartsen, die eventueel kunnen doorverwijzen, en ook zelfhulpgroepen kunnen veel doen, zegt Oeyen.

"In ons ziekenhuis hebben we bij intensieve zorg een groep opgericht, UZ-Intens, met - in ideale omstandigheden, in tijden buiten corona - om de drie maanden bijeenkomsten, volledig vrijwillig, met zowel ex-IZ-patiënten als familieleden waar ze hun verhaal konden vertellen, en dat was enorm verrijkend, ook voor ons. (...) Voor de familieleden betekende het een grote hulp om te beseffen dat zij niet alleen waren in angst en onzekerheden. Maar ook voor de patiënt was het een enorme hulp, om te weten, 'ik sta niet alleen met die problemen'."

In Scandinavië wordt er soms gewerkt met dagboeken, een bij ons nog onbekende praktijk: zorgteams schrijven vaak dagboeken voor hun patiënten, soms samen met de families. Uit sommige studies blijkt dat die een gunstig effect hebben op psychische symptomen bij patiënten.