I-Fitness Turnhout misnoegd om verstrengde maatregelen: “Ik zou graag cijfers zien die bewijzen dat probleem bij ons ligt”

Ook de zwembaden gaan tijdelijk de deuren sluiten. Bij Sportoase, die onder meer vestigingen heeft in Antwerpen, Hoogstraten, Heist-op-den-Berg en Brasschaat , hadden ze het zien aankomen. “Het zwembad is een plek waar veel mensen samen komen. Vandaag is duidelijk dat men geen enkel risico meer wil nemen en dat is logisch als je de huidige evolutie van de besmettingen bekijkt”, zegt uitbater Michael Schouwaerts. “We moeten onze verantwoordelijkheid nemen, wat niet wil zeggen dat we het leuk vinden, maar er moet iets gebeuren.”