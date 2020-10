Kappers zien minder klanten: "Sommige mensen durven niet meer komen" 

In het kapsalon van David wordt alleen nog gepraat over corona. "Er is maar één gespreksonderwerp", zegt David. "Ik begin vaak mijn dag met het voornemen dat ik er vandaag niet over ga praten. Maar hoe je het ook draait of keert, elke klant komt erop terug. En je kan met de mensen ook niet meer praten over wat ze gaan doen 's avonds of in het weekend, want ook dat valt weg. En nu er bijna geen huwelijksfeesten en communiefeesten meer zijn en de horeca dicht is, komen mensen ook niet meer om zich mooier te laten maken voor een avondje uit."